Ana Gomes "sentadinha" à espera dos processos

A ex-eurodeputada Ana Gomes diz aguardar por processos movidos pelo Benfica contra si, pois "até hoje" não foi notificado de nenhum. "Há uns tempos também o próprio Luís Filipe Vieira tinha dito que me processava por eu ter dito o óbvio, que ele era um delinquente – foi condenado pelo roubo de um camião –, e é um facto comprovado! Mas, até hoje, eu estou aqui sentadinha à espera que me processem", atirou, à Rádio Observador. A Record, fonte oficial do Benfica diz que estão a ser ultimados vários processos contra Ana Gomes.