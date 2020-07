Ana Sobral vai continuar a treinar o andebol feminino do Benfica

A treinadora Ana Sobral vai continuar à frente da equipa feminina de andebol do Benfica, que esta terça-feira anunciou a renovação do contrato entre as duas partes, na que será a terceira época como líder das águias.

"O sentimento é igual ao que tive no dia em que fui convidada para fazer parte deste projeto: uma enorme satisfação em fazer parte da equipa que voltou a erguer o andebol feminino no Benfica. É um projeto de continuidade e que agora está numa fase de criar raízes", atirou, citada pelos encarnados.

Sobre a interrupção abrupta da época 2019/20, devido à pandemia de covid-19, esta surgiu quando "a equipa estava a subir de rendimento", numa temporada "muito desgastante".

"Principalmente devido a toda esta situação da pandemia, que nos tirou a possibilidade de fazermos aquilo que o grupo de trabalho mais gosta - jogar e treinar", afirmou.

Com o novo coronavírus ainda "muito ativo", Sobral apela a que sejam tomados "todos os cuidados", por atletas e adeptos, para poderem dar seguimento à "muita vontade de regressar" na próxima temporada.

A treinadora de 53 anos chegou ao Benfica no início de 2018/19, após ter passado pelo Porto Salvo.