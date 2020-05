Analista revela segredos

Nuno Maurício, analista do Benfica LAB, esteve à conversa no podcast ‘Total Football Analysis’ e revelou vários procedimentos do clube. Um deles é o de “gravar todos os treinos sendo que a informação dos mesmos ficará disponível para os treinadores cerca de uma hora depois de acabarem”. Maurício garantiu que a principal tarefa do departamento é dar ferramentas de trabalho ao treinador, alguém que considerou ser “a figura mais solitária do Mundo”.

“Uma das nossas principais tarefas é analisar os nossos adversários e tentar dar detalhes específicos aos treinadores. No dia do jogo há muito stress, sigo a equipa para todo o lado. Costumo chegar ao estadio três horas antes do jogo e preparar tudo para a equipa técnica. Durante o jogo, passamos informação para o banco e ao intervalo passamos informação sobre o rendimento dos jogadores”, detalhou, traçando ainda um paralelismo. “Não nos podemos comparar com os melhores clubes de Inglaterra a nível de orçamento, mas podemos comparar a nossa estratégia e metodologia, que utilizamos como os melhores clubes. Acredito que iremos continuar a aumentar a chegada de jovens à equipa principal”, vincou Maurício.