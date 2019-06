Andaluzes lembram o dia em que o Sevilha rejeitou pagar 1,5 milhões por João Félix

Reforço já garantido pelo Atlético Madrid para a próxima temporada, João Félix poderia por estes dias já andar na Liga espanhola, mas ao serviço do Sevilha, clube que no arranque da temporada 2018/19 terá recusado contratar o jovem avançado por uma verdadeira 'pechincha'. Pelo menos é isso que diz o jornal Estadio Deportivo, que esta segunda-feira revela que os dirigentes andaluzes tiveram a possibilidade de garantir o jovem no arranque da temporada por apenas 1,5 milhões de euros, uma verba que na altura consideram ser demasiado elevada.





Segundo a mesma publicação, o contacto terá sido feito via Jorge Mendes, numa abordagem que incluiria também a transferência de Rafael Leão, na altura jogador livre após a rescisão com o Sporting. O treinador Joaquín Caparrós e os seus adjuntos Carlos Marchena e Paco Gallardo analisaram as possibilidades e acabaram por recusar, pois entenderam que "era demasiado dinheiro por duas jovens promessas".Um ano depois, Rafael Leão é uma das figuras do Lille e João Félix rende ao Benfica 120 milhões de euros...