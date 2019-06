Anderlecht deixa cair Svilar

Svilar esteve na rota do Anderlecht, clube no qual foi formado, mas o emblema belga desistiu do guardião benfiquista. Esta era uma das possibilidades para o jovem de 19 anos, que procura outra equipa para prosseguir a carreira. O empréstimo é mesmo a prioridade de clube e jogador neste mercado de transferências, pois Svilar sabe que continuará a não ser aposta regular no onze inicial das águias. E depois de duas temporadas em que poucas vezes foi opção, quer agora somar minutos. O clube continua a reconhecer grandes qualidades ao jogador, mas sabe que para a evolução do guarda-redes é determinante que possa atuar com frequência. O futuro será definido a breve trecho.