O Anderlecht garantiu a contratação do extremo sérvio Luka Adzic, de 19 anos, que, segundo o diretor-desportivo do emblema belga, também era seguido pelos encarnados. "Tem qualidade e não é por acaso que Benfica, Ajax ou Basaksehir estavam interessados", afirmou Luc Devroe, citado pelo portal 'Voetbalkrant'.Ao serviço do Estrela Vermelha, clube pelo qual se sagrou campeão sérvio esta temporada, marcou, o internacional sub-21 marcou quatro golos em 26 jogos.

Autor: Pedro Ponte