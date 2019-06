Benfica já anunciou adversário do jogo de apresentação

O Anderlecht é o adversário do Benfica no jogo de apresentação aos sócios que ocorrerá a 10 de julho, no Estádio da Luz, às 20.30 horas. Os belgas findaram o último campeonato no sexto lugar.





Depois deste encontro inaugural de pré-época, as águias defrontarão a Académica a 13 de julho, em Coimbra, tendo ainda mais três testes agendados mas já a contar para a International Champions Cup.A 20 de julho, o Benfica mede força com o Chivas. Na madrugada de 24 para 25, os encarnados defrontam a Fiorentina e já a 28, o Milan é o último adversário da pré-temporada antes do primeiro jogo oficial: a 4 de agosto ante o Sporting.