Anders Andersson: «Sei como é o Man. United... realmente é poderoso mas não é o Benfica»

"Todos os períodos foram especiais, mas o verão de 2001 foi realmente algo fora do comum para mim. Chegar ao Benfica foi esmagador, algo muito maior do que qualquer outra coisa que experimentei no futebol." A confissão é de Anders Andersson, médio sueco, atualmente com 46 anos, que representou o clube da Luz entre 2001 e 2004.





Andersson recorda ao jornal sueco 'Sportbladet' a sua chegada a Lisboa, que deveria ser secreta: "ninguém deveria saber mas em Lisboa, no aeroporto, tinha um batalhão de jornalistas à minha espera - 'Andersson, Andersson vais assinar?' -, aprendi rapidamente que em Portugal não se conseguem esconder as coisas.E os elogios ao clube da Luz continuam: "Sei como é conhecer o Manchester United e ouvir Old Trafford cantar para Ole Gunnar "You Are My Sunshine". É realmente poderoso - mas não é o Benfica, onde a paixão é incrivelmente grande, com as pessoas a seguirem-te para todo o lado."