Andersson: «Levei com moedas e cerveja nas Antas mas não corri, saí de cabeça erguida»

"Foi o lugar mais hostil onde joguei futebol, sem dúvida." Anders Andersson recordou os jogos no Estádio das Antas entre Benfica e FC Porto e o "clima odioso" que ali se vivia. "Lembro-me de ter disputado um jogo de qualificação uns meses antes pela Suécia no antigo Estádio Ali Sami Yen [recinto do Galatasaray] mas a nível de clubes nunca vivi nada assim". O antigo médio das águias lembrou, em particular, o clássico de 2002, no reduto portista.





O FC Porto ganharia por 3-2 e Andersson "teve pouco controlo sobre Deco" que já era "um dos melhores jogadores do Mundo mesmo antes de ir para o Barcelona". "Saí perto da hora de jogo. Em Portugal, já havia essa regra de que quem fosse substituído saíria pelo lado mais próximo, ou seja, pelo lado contrário aos bancos. Eu tive que sair dali e depois andar pelo campo para chegar ao balneário. Imaginem as moedas, cerveja e todas as porcarias imagináveis foram atiradas contra mim, por onde quer que eu fosse. Mas pensei: 'Não vou correr, não vou correr'. Então, caminhei devagar até ao balneário de cabeça erguida", recordou o agora antigo jogador de 46 anos, que cumpriu a maior parte da carreira ao serviço do Malmö.Pelo Benfica (em Portugal ainda jogou pelo Belenenses), jogou duas temporadas e meia mas foram os clássicos que lhe ficaram na memória. O antigo médio contratado pelas águias em 2001 vincou que à entrada para o recinto azul e branco já havia problemas."Sempre que lá íamos jogar atiravam-nos pedras e bolas de golfe ainda no autocarro. A primeira vez foi assustador, as pessoas corriam na nossa direção e atiravam muitas coisas enquanto estávamos a caminho do estádio. Perguntei a alguém: 'Isso não é sensato. Como deixam acontecer? Por que é que o FC Porto não faz nada?'. A resposta era simples: 'Fazer alguma coisa? Isto é permitido pelo Porto'. A intenção deles era óbvia. Entrávamos no balneário e estava muito quente. Eles haviam colocado a temperatura no máximo. Claro que também fiquei um pouco afetado por toda esta forma de pensar", lamentou Andersson.