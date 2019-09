André Almeida: «Acabei cansado mas bem»

André Almeida fez a estreia esta época e não notou diferenças na semana após a derrota com o FC Porto.





"O momento mais difícil foi a perda da filha do Paulo Vaz e do irmão do Paulo Magalhães [diretor de segurança]. Isso, sim, foi duro. Agora as derrotas fazem parte e sabemos encará-las da mesma forma que encaramos as vitórias", registou o ontem capitão, focando o seu caso pessoal, após ausência por lesão: "O primeiro ponto era ver como acabava o jogo, se tinha dores. Acabei bem, cansado, mas bem." Registe-se que Nuno Tavares passou de titular no clássico para a bancada em Braga e Tomás Tavares estreou-se no banco.