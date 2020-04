André Almeida: «Aproveitei para recuperar totalmente da lesão»

André Almeida falou esta quinta-feira à BTV sobre a forma como tem vivido as últimas semanas após a suspensão do campeonato devido à pandemia, assume que a paragem foi "especialmente difícil" a nível individual devido à lesão mas garante que está pronto para voltar a competir.



"Esta época já perdi alguns jogos por lesão e estava na fase final da minha recuperação. Pensei que iria acabar a época em força, tinha essa motivação de voltar o mais rápido possível e já estava para breve. Aproveitei este tempo para me apresentar na melhor forma possível e recuperar totalmente da minha lesão", afirmou o defesa e capitão do Benfica.



"O Benfica proporcionou-me todo o material para manter a forma física. Os meus pais treinam comigo na bicicleta e os meus amigos, com videochamadas ou desafios nas redes sociais, acabam por dinamizar o meu dia e isso também ajuda", acrescentou.



Saudades de treinar em grupo



"Tenho saudades de treinar com a equipa, com os colegas e amigos. Aquele espírito de balneário é uma sensação única todos os dias. Apesar de treinar todos os dias sozinho e termos um grupo no Whatsapp pelo qual vamos falando, não é a mesma coisa. Sinto falta das nossas brincadeiras diárias, dos treinos, do contacto diário... O que se vive dentro de um balneário e em campo é uma sensação única"