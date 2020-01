André Almeida: «Aquele lance nunca podia ser cartão vermelho»

André Almeida foi um dos homens do jogo no Benfica-Aves (2-1). O lateral foi o autor do golo do triunfo encarnado mas antes viu vermelho direto, que foi revertido após o árbitro consultar as imagens televisivas.





"Estava tranquilo, sabia que não lhe tinha acertado com as pernas, acertei com a zona da barriga. Nunca podia ser cartão vermelho. Felizmente viu o lance outra vez e foi da mesma opinião do que eu e mudou de opinião. A equipa teve postura muito boa, sempre a pressionar, os golos não estavam a aparecer mas criámos muitas ocasiões mesmo na 1ª parte. Sofremos um golo, continuámos a pressionar e esta energia que vem de fora que nos contagiou e conseguimos os três pontos", começou por dizer o lateral à BTV."Senti-me bem, um grande trabalho do departamento médico, do LAB, que me preparou da melhor forma para voltar. Graças a Deus senti-me bem, não me ressenti de nada e quanto ao golo, aproveito para dedicar à minha sobrinha que faz 11 anos hoje", finalizou André Almeida.