André Almeida ausente do primeiro treino

André Almeida esteve ausente do primeiro treino do Benfica esta pré-temporada. O lateral-direito dos encarnados recupera de uma fratura de stress, motivo pelo qual não esteve às ordens de Bruno Lage hoje de manhã, no Seixal.O subcapitão das águias, de 28 anos, foi dos mais utilizados a temporada passada, com 53 jogos realizados. André Almeida já admitiu que terminou a temporada em esforço.Os reforços Caio Lucas, Cádiz e Chiquinho já trabalharam às ordens de Bruno Lage. Os avançados brasileiro e venezuelano, assim como o médio português, desceram ao relvado do Caixa Futebol Campus entre o grupo de 24 jogadores que participou no primeiro dia de trabalho dos 'encarnados' e integraram sem limitações todos os exercícios realizados durante os 15 minutos abertos à comunicação social.O técnico Bruno Lage liderou o 'pelotão' de jogadores de campo que desceu ao relvado com cerca de trinta minutos de atraso em relação à hora prevista, instantes depois de os guarda-redes Svilar, Zlobin e Samuel Soares serem os primeiros a pisar o terreno.Samuel Soares, de 17 anos, foi a surpresa do apronto, tendo sido chamado para colmatar a ausência do grego Vlachodimos.