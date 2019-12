André Almeida contraiu uma lesão na coxa esquerda e falha viagem à Covilhã

André Almeida vai falhar a partida com o Sp. Covilhã. O lateral-direito contraiu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda diante do Marítimo, no sábado.





O defesa português, de 29 anos, foi rendido ao intervalo do jogo da Liga pelo jovem Tomás Tavares que deverá ser a aposta para titular no jogo de terça-feira, a contar para a Taça da Liga.Também a contas com problemas físicos, Lage não poderá conta com Rafa, Seferovic e David Tavares.