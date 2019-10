André Almeida dedica golo ao pai: «Um dos maiores obreiros de poder jogar num estádio destes»

André Almeida abriu o marcador frente ao Portimonense num jogo que terminou com goleada para o Benfica. O subcapitão das águias usou as redes sociais para explicar que o golo com assistência de Gabriel teve dedicatória.





"Para ti meu pai, meu barriguinhas... Muitos parabéns. É especial para mim poder fazer golo no teu aniversário... Tu que fizeste de mim jogador, tu que fizeste de mim atleta, tu que fizeste de mim homem alegre e brincalhão... Um dos maiores obreiros de eu poder jogar num estádio destes, de fazer o que gosto... Obrigado por tudo. Feliz Aniversário meu rei", escreveu através da página de Facebook um texto dirigido ao pai Vítor Almeida.