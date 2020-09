André Almeida desejou sorte a Zivkovic

Andrija Zivkovic acabou por ser decisivo para a eliminação do Benfica. O antigo extremo das águias, que esteve ligado contratualmente ao emblema da Luz até 26 de agosto, apontou o segundo golo do PAOK. André Almeida não ficou naturalmente contente, mas deseja felicidades ao ex-colega. “Não fico feliz por ele porque foi contra nós, mas desejo-lhe a melhor sorte do Mundo. Claro que preferia que não tivesse sido contra o Benfica, mas agora é mesmo já começar a olhar para o jogo com o Famalicão”, reiterou o capitão das águias, em declarações à TVI 24. O internacional sérvio esteve no banco até aos 67 minutos, entrando então para o lugar de Pelkas. Vinte dias apenas depois de deixar o Benfica, marcou à antiga equipa mas quis mostrar respeito, não festejando o golo feito aos 75 minutos.