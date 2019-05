André Almeida despediu-se de João Félix? «Não! O rapaz está ali tão bem»

Em entrevista à TVI24, André Almeida fez um 'rewind' bastante bem disposto e descontraído daquilo que foi a temporada do Benfica, especialmente a partir do momento em que Bruno Lage assumiu o comando técnico. Uma mudança no banco que levou à conquista do 37.º título de campeão nacional das águias, um momento que o defesa admite lhe ter proporcionado uma "sensação bonita"."Foi um campeonato difícil, as férias vão saber melhor que nunca. Acho que a equipa sempre acreditou que tinha mais valor do que tinha mostrado até àquele momento. Alguns jogos depois as coisas começaram a fluir melhor. Sempre trabalhámos para fazer melhor. Foi um processo natural. As coisas começaram a aparecer e conseguimos dar a volta", começou por dizer.Questionado em relação à entrada em cena de Adel Taarabt e também dos miúdos da formação, nomeadamente João Félix, Almeida admitiu que a integração se deu de forma bem natural. "Temos grupo muito saudável e um pouco da mudança que o Lage traz veio com eles também. Aquela alegria e vivacidade, a intensidade que metem nas ações e o prazer que metem, também nos contagiou. Somos todos vistos de forma igual. O Jonas parece o irmão deles, é dos mais palhaços."Sobre o talento de Félix, o lateral confessa que era algo que se via desde o começo. "Dá para perceber logo. Nos primeiros treinos, na pré-época, o Félix percebia-se que ali havia perfume, que fazia coisas diferentes, mas como tudo é preciso uma fase de adaptação ao jogo e à equipa. E ele soube."E quanto a despedidas? Já foram feitas? André Almeida atira entre risos: "Não, o rapaz está ali tão bem."