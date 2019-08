André Almeida destaca grande entrega

André Almeida está ainda de fora dos planos de Lage, mas mostra-se satisfeito com a atitude do plantel. "A equipa está tranquila. Sabemos que todos os jogos são para vencer. Está à vista de todos que esta equipa tem um espírito positivo. É um exemplo de entrega com todos a remarem para o mesmo lado. A conquista da Supertaça mostrou isso", destacou o defesa à BTV.