André Almeida direto ao clássico

André Almeida viu o quinto amarelo e vai falhar a receção ao Chaves, na próxima jornada. O lateral atrasou a marcação de um lançamento lateral e o árbitro, Hugo Miguel, admoestou o jogador, que, desta forma, já não corre o risco de falhar a deslocação ao terreno do FC Porto.André Almeida vai agora ficar fora da partida com os transmontanos, ficando com a ficha limpa. Quem continua em risco de exclusão para o jogo com o FC Porto, no Dragão, caso veja amarelo na próxima ronda, é o central Jardel e o médio Fejsa – que têm estado lesionados –, além de Cervi, que não saiu do banco, e Jonas, lançado na segunda parte.Ao falhar o jogo com o Chaves, o ontem capitão abre caminho para a titularidade de Corchia. O francês, depois de ter sido titular em Istambul, esteve no banco na Vila das Aves. Confirmando-se, será a estreia do lateral francês no campeonato.