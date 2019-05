André Almeida: Do adversário mais difícil ao peso da braçadeira de capitão

Em entrevista à TVI24, André Almeida admitiu que envergar a braçadeira de capitão tem um "sentimento especial", ainda que assegure que a mesma não lhe 'pesa' no braço. De resto, o lateral direito das águias abordou ainda a lesão sofrida no final da temporada e também qual foi o adversário mais difícil que enfrentou este ano."Agora tenho de ir de férias. Mas nada de especial. Quando começar a época vou estar bem. Agora não, mas vou estar bem", garantiu o lateral."Penso que não. Temos um grupo muito alegre e divertido e esse peso passa ao lado. Temos todos a mesma responsabilidade. Até os mais novos têm algo a acrescentar. Mas é um sentimento especial entrar com a braçadeira de capitão.""Foi o Brahimi. É jogador com muita qualidade, com recorte técnico muito acentuado. A minha estratégia era condicionar as ações dele. Fazê-lo jogar para trás, fazer jogar para fora. Como sai rápido no drible é mais difícil para o defesa. Tento condicioná-lo para um dos lados que ele é menos forte. Durante o jogo acontecem situações que não conseguimos controlar, mas tentamos fazer isso.Há uma equipa por trás que nos dá a papinha feita sobre a forma como os jogadores jogam.""Dão-nos como mortos e dão-nos uma motivação extra e queremos mostrá-lo. O que nos chega é tudo filtrado, mas temos famílias e amigos e acaba sempre por chegar alguma coisa. No meu caso, sim, é fácil de lidar com as críticas. Eu quanto melhor o adversário, mais contente fico.""Foi o primeiro jogo em que senti dificuldades em acabar. Ele [doutor] disse 'vai lá para dentro, és guerreiro. Depois de aqueceres isso melhora!' Acabei o jogo muito satisfeito. Participei no golo especial para o Jonas, o 300, que é um jogador especial para mim."