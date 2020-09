André Almeida: «Dominámos em todos os momentos, menos nos golos»

André Almeida lamentou o adeus do Benfica à Liga dos Campeões, isto num encontro com o PAOK no qual considera que a equipa da Luz foi superior em tudo... menos nos golos marcados.





"O Benfica entrou muito forte. Na primeira tivemos duas ou três situações claras de golo. O PAOK, se bem me lembro, chegou uma vez de canto. Na segunda parte voltámos a entrar bem, a ter oportunidades, mas num lance individual, com alguma sorte à mistura, vimo-nos em desvantagem. O jogo aí complicou. Equipa muito fechada, mas o Benfica deu uma boa resposta, dominando em todos os momentos, menos nos golos", comentou, à BTV.De resto, Almeida assume concordar com a visão de Jorge Jesus . "Penso que o Benfica dominou todo o jogo, tirando dois ou três pormenores. Claro que temos de corrigir, mas vi uma resposta muito positiva da equipa. É um objetivo que fica pelo caminho, mas neste clube é olhar em frente e ver o que há a seguir. Recuperar a cabeça, descansar e ganhar em Famalicão."