André Almeida e a "responsabilidade" da braçadeira: «Não há tempo a perder com derrotas»

A cumprir a oitava época consecutiva no plantel principal do Benfica, André Almeida integra o lote de capitães de equipa com Pizzi e Jardel e assume que usar a braçadeira representa uma elevada responsabilidade.





"Temos a responsabilidade de já termos vividos momentos especiais e difíceis e essa responsabilidade passa por quem chega ao clube ter de entender rapidamente que nós não temos tempo a perder com derrotas. É um clube demasiado grande para se pensar no que se perdeu. Só há tempo para pensar no que há para ganhar. É um pouco da nossa responsabilidade como capitães e de quem está no clube há mais tempo. Há que passar essa mensagem de grandiosidade do clube e ela vê-se tanto nas vitórias como nas derrotas, porque nem sempre podemos ganhar, mas a maneira como reagimos a cada derrota diz muito da postura de um campeão", afirmou o defesa em entrevista à BTV.