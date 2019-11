André Almeida: «Estamos no caminho certo»

André Almeida garante que a equipa do Benfica está preparada para a série de seis jogos em apenas 17 dias que arranca no próximo sábado, na deslocação ao terreno do Vizela e que termina com a receção ao Zenit, no dia 10 de dezembro. "A equipa vê isso com naturalidade. Temos estado a trabalhar bem e o trabalho que temos vindo a fazer tem estado a aparecer e penso que estamos no caminho certo. Vemos estes jogos que agora teremos com grande naturalidade e tranquilidade, pois sabemos que aquilo que estamos a fazer está a ser bem feito", reforçou o subcapitão das águias, em declarações prestadas à BTV.

O lateral-direito fez ontem uma visita à Casa do Benfica da Malveira, onde deu autógrafos e tirou fotografias com vários adeptos da região Oeste que ali marcaram presença. O jogador, de 29 anos, aproveitou o momento para enaltecer o trabalho que as casas do clube fazem por esse mundo fora, afirmado que estas "acabam por ser uma extensão do estádio".

"As casas do Benfica conseguem levar a harmonia que se vive dentro do estádio a vários pontos do globo e aproximam tudo o que é o adepto benfiquista do próprio jogo em si", sublinhou André Almeida, tendo depois acabado por referir que "essa é mesmo a real importância das casas do clube".