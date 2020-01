André Almeida: «Estávamos a 7 pontos do FC Porto e com muita gente a dar paulada»

André Almeida abordou as incidências da última época em declarações ao Benfica Play, plataforma dos encarnados.



A entrada de Bruno Lage e dos ‘miúdos’ foi decisiva para a equipa?





Estávamos a precisar disso também. A entrada deles foi muito importante. Unidos sempre estivemos. As coisas às vezes não correm bem mas unidos sempre estivemos mas a entrada deles veio agitar com as coisas, trouxe agitação e paixão pelo jogo que às vezes quando as coisas correm mal o pessoal vai mais abaixo, não anda tão alegre. A alegria faz muita falta no dia-a-dia do futebol. Vieram trazer essa vivacidade nos treinos e no dia-a-dia. Acabou por contagiar toda a gente.Mais do que competitividade vieram trazer alegria. Nos momentos menos positivos, quando estávamos a 7 pontos do FC Porto e com muita gente a dar paulada, a alegria estava a fazer falta. Vieram trazer isso no dia-a-dia, no treino, a forma como pediam a bola e divertiam-se. Quando acontece uma situação menos boa, pode contagiar para o lado negativo, eles vieram contagiar positivamente o grupo. A partir daí parecia tudo natural, simples e fácil. Deu muito trabalho.Estávamos a viver cada dia e cada treino, sem a preocupação do resultado final, sem desesperar, como disse o mister Bruno Lage quando chegou. Isso acabou por nos tirar um peso de cima. Isso muitas vezes prende as pernas. Bruno Lage tirou-nos esse peso. Com a vivacidade que os miúdos vieram trazer ficou tudo mais fácil.