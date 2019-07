André Almeida fez treino condicionado

O Benfica realizou o segundo treino em solo norte-americano, na Universidade de Stanford, onde Bruno Lage teve à sua disposição 26 jogadores, com exceção de André Almeida, que fez trabalho condicionado.Na próxima quarta-feira os encarnados têm marcado um jogo-treino (à porta fechada) com uma equipa local, às 10h30 (hora local), aproveitando a parte da tarde para descanso.Já na quinta-feira, o treino é aberto ao público apenas na parte da manhã, com a continuação dos trabalhos à tarde.