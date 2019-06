André Almeida: «Foi uma época dura e longa... pareciam duas»

André Almeida assume que a última temporada foi "dura e longa". Embora não tenha sido o jogador do Benfica mais utilizado, o lateral-direito do Benfica destaca a dureza da época, em declarações ao 'Você na TV!', da TVI."[Depois desta época] estou meio morto. Férias era o que era necessário, já estava a precisar. Foi uma época dura e longa, pareciam duas", afirma o futebolista, de 28 anos.André Almeida fechou 2018/19 com 53 jogos realizados, todos como titular. A verdade é que, desde que subiu a sénior, nunca tinha atuado tanto. O máximo anterior era de 40 presenças, conseguido em 2017/18. Além disso, marcou dois golos, igualando o seu melhor registo, e fez 12 assistências, todas no campeonato."A nível de número de jogos, golos e assistências, foi uma época muito boa. Depois, com o título conquistado, correu tudo bem", referiu, destacando a reconquista: "Acabou por ser mais bonito, por tudo o que se passou ao longo do ano."No Benfica desde 2011/12, André Almeida soma 250 jogos de águia ao peito, tendo apontado seis golos. Está a dois anos de terminar o contrato, mas o processo de renovação está quase concluído. A SAD liderada por Luís Filipe Vieira pretende segurar um dos elementos-chave do onze encarnado.