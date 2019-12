André Almeida frisa “momento claramente bom”

André Almeida foi o porta-voz da equipa no jantar de Natal dos funcionários do Benfica, exaltando o bom momento que a equipa sénior de futebol atravessa. "As épocas têm sempre momentos altos e baixos e felizmente no Benfica temos tido muitos mais bons do que menos bons. Agora estamos num claramente bom, já que a equipa está com uma boa dinâmica de vitórias", garantiu à BTV o subcapitão de equipa. O defesa recupera de uma lesão muscular mas deixou o apelo aos adeptos para o jogo de amanhã frente ao Famalicão. "Contamos sempre com o apoio deles, ainda para mais sendo o último jogo em casa para a Liga em 2019. Ganhamos mais força dentro do relvado", vincou.