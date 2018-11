André Almeida: «Importa realçar a reação da equipa»

André Almeida, que hoje capitaneou o Benfica no jogo com o Tondela , destacou o regresso aos trunfos dos encarnados."Sabíamos que ia ser um jogo complicado, até porque o terreno estava difícil. O Tondela entrou forte, começou com um golo, mas importa enaltecer a reação da equipa. Fomos justos vencedores. As duas assistências? Para mim, o importante é a vitória. Depois da resposta de quarta-feira, sabíamos que se viessemos com a mesma atitude e a mesma entrega estaríamos mais perto de levar os três pontos. Nesta caso, é sempre obrigatório vencer, mais ainda quando as coisas não saem bem", afirmou o lateral, à Sport TV.