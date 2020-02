André Almeida joga o clássico com o FC Porto

André Almeida era o único jogador em risco de exclusão do lado do Benfica para o próximo encontro do campeonato, que acontece precisamente no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto. O lateral-direito, de 29 anos, acabou por escapar à cartolina amarela e garantir a presença no jogo com o rival azul e branco agendado para sábado, às 20h30. Só se se lesionar ou for expulso diante do Famalicão, para a Taça de Portugal, é que André Almeida ficará fora do clássico, mas isso é válido para todos os jogadores.

Pizzi e Rafa foram os único jogadores do Benfica admoestados por Nuno Almeida, mas médio e avançado estão longe de completar série de cinco amarelos.