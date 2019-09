André Almeida: «Jogo num colosso europeu»

André Almeida garante que se sente muito bem no Benfica, clube que considera "um colosso europeu" e que já recebe "bem".

O sub-capitão das águias admite que sempre teve "o sonho de ir para a Premier League". "Gosto muito do Liverpool, do Manchester United pela história que tem, gosto de outros como o Real Madrid e o Barcelona, mas claramente prefiro a Premier League", explicou, em entrevista à rádio Mega Hits.

Sobre a possibilidade de atuar por outro clube português, Almeida lembrou que ser futebolista "é uma profissão", pelo que não pode "excluir nenhuma possibilidade". "No meu caso, depois de tudo o que construi com tanta e por todo o carinho que tenho pelo que o Benfica me deu e à minha família, claramente nunca jogaria nos outros dois rivais em Portugal", assegurou.

Elegendo Yannick Ferreira-Carrasco como um dos adversários que mais trabalho lhe deu - "rebentou comigo nesse jogo" -, destacou também Galeno, na altura no Rio Ave, no encontro que o Benfica venceu por 4-2 na época passada.





