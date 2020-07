André Almeida: «Não aceito que se ponha em causa o meu profissionalismo»

André Almeida partilhou nas redes sociais o comunicado do Benfica - em que o clube garante sempre ter havido união entre o plantel e Bruno Lage - e deixou uma mensagem reiterando a sua dedicação ao clube e o seu apreço pelo treinador que há pouco tempo deixou o comando técnico dos encarnados.





"Lamento ter de recorrer às redes sociais para, em conjunto com o Benfica e os meus colegas, defender o meu nome, a minha honra, meu profissionalismo e exigir respeito (por mim, pela minha família e pelos meus valores)", começou por escrever André Almeida."Se há imagem que fui construindo ao longo destes últimos 9 anos de águia ao peito (280 jogos, 15 títulos) foi a da abnegação, entrega total e compromisso com o clube. Foram públicos os esforços que fiz no final da época passada para conseguir jogar os últimos jogos (tíbia fraturada), foi público que isso conduziu a uma difícil e prolongada recuperação no início desta temporada e, como tal, a minha dedicação e trabalho com o staff do Benfica foi tão intenso que até durante a pandemia trabalhei diariamente no Seixal para recuperar das lesões e a minha própria forma física", constatou o jogador do Benfica.E afiançou: "Eu e os meus colegas manifestamos interna e publicamente o apreço pelo mister Bruno Lage e pelo seu trabalho e estou certo que ele sentirá o mesmo.""Dito isto, posso aceitar que se critiquem as minhas exibições e rendimento, que se questione a minha qualidade enquanto jogador, mas não aceito que se ponha em causa o meu profissionalismo, carácter , dedicação e compromisso com o clube, todas as equipas técnicas e staff", sublinhou.