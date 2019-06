André Almeida: «Quando encontramos a relação perfeita, porquê abandoná-la?"

Foi um André Almeida sorridente aquele que falou aos microfones da BTV para comentar a renovação de contrato com o Benfica até 2023. Uma decisão que diz ter sido fácil de tomar, até porque diz ser um homem "feliz" de águia ao peito."É um sentimento especial esta renovação. Depois da forma como terminámos a época, penso que a melhor forma de começar uma nova seria desta maneira: Prolongar o vinculo com este clube que me tem dado tanto. São já oito anos com esta camisola e tem sido uma relação perfeita. Quando encontramos a relação perfeita porque abandoná-la? Isto dá-me mais confiança para fazer o meu trabalho e o acreditar das pessoas em mim é também muito importante", começou por vincar o jogador de 28 anos.Um dos sub-capitães da equipa chega agora à nona temporada ao serviço do clube da Luz com vontade de continuar a ganhar mais títulos. "Quero mais disto. Quero festejar mais, quero poder pegar em mais troféus, trazer mais troféus para o Museu. E continuar a ser feliz! Acima de tudo, se tivermos de bem com a vida e a atrabalhar com alegria, as coisas saem naturalmente", atirou o jogador, que afirma que o "primeiro foi o mais especial".