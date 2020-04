André Almeida recorda o 'tetra': «Foi algo único na história do clube»

Em entrevista à BTV o defesa André Almeida recordou os títulos conquistados ao serviço do Benfica e revelou que o tetracampeonato da temporada 2016/2017 foi "especial".





"Foi algo único na história do clube. Algo a que sempre me propus quando cheguei a este clube foi dar tudo e conquistar títulos mas fazer coisas diferentes e grandiosas. Esse ano foi o espelhar de todo o trabalho e sacrifício diário. Fomos favorecidos, a nossa geração alcançou o tetra depois de tantas outras o tentarem. Esse titulo torna-se especial por isso", disse o jogador de 29 anos, sem esquecer os restantes títulos nacionais."No primeiro campeonato foi o meu primeiro titulo coletivo e uma sensação única poder festejar no Marquês, no meio das pessoas. Gostei muito da época do tricampeonato porque estivemos atrás do Sporting e tivemos uma ponta final fantástica. No ano do bicampeonato gostei porque ganhámos tudo, a equipa foi muito consistente em todas as competições e é muito difícil repetir", justificou o capitão encarnado.

"Melhor época no Benfica? Vou escolher a época passada. Fiz imensos jogos, quase todos. Acabei em sacrifício mas com mentalidade muito forte e positiva. Participei em muitas assistências e golos. A equipa igualou o recorde de golos marcados do Benfica e em que tivemos um espírito e uma união fascinantes. Vou eleger essa pela quantidade de jogos, de assistências, pelos golos em momentos marcantes e por tudo o que se passou".