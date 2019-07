André Almeida recuperado em treino com várias ausências

O Benfica está a realizar esta sexta-feira uma sessão de treino aberta aos adeptos e à comunicação social, nos Estados Unidos, onde é possível ver que André Almeida está parcialmente integrado no trabalho de grupo. O defesa aparentemente já recuperou da fratura de stress na tíbia direita e não tarda volta a integrar as opções de Bruno Lage.





Ausentes da sessão - que conta com muitos adeptos nas bancadas do campo da Universidade de Rutgers, em Baltimore - estão Ebuehi, Jardel, Cervi, Fejsa, Adel, Chiquinho, Caio, Jota e Rafa, todos a fazer gestão de esforço, em virtude do particular de ontem, onde o