André Almeida regressa ao Seixal após operação ao joelho direito

Boa notícia para Jorge Jesus e para o Benfica. André Almeida marcou presença, esta segunda-feira, pela primeira vez no Seixal, após cirurgia ao ligamento cruzado anterior e do lateral interno do joelho direito. O lateral-direito das águias fez tratamento e esteve com alguns dos seus companheiros de equipa.





Recorde-se que o internacional português lesionou-se no dia 18 de outubro, ao minuto 13 da partida frente ao rio Ave, em Vila do Conde, onde o Benfica venceu por 3-0.