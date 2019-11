André Almeida: «Sofrer dois golos ao cair do pano deixa um sabor amargo»

André Almeida assumiu a "desilusão" com o empate do Benfica em Leipzig (2-2) , que assim arreda as águias da Liga dos Campeões."Estamos desiludidos com o resultado, mas com a consciência que fizemos muita coisa certa. Foram 90 minutos em que a nossa estratégia resultou bem, não concedemos muitas oportunidades de golo e saímos bem no ataque. Talvez nos tenha faltado um pouco mais de bolo para controlar melhor na fase final...", frisou, à Eleven Sports, remetendo-se aos instantes finais, altura em que o Benfica sofreu dois golos em poucos minutos."Infelizmente sofremos estes dois golos já depois dos 90' e o resultado não foi o que queríamos. Fizemos um jogo compacto, conscientes do que tínhamos de fazer. A nossa estratégia estava a resultar bem, mas sofrer dois golos ao cair do pano deixa um sabor amargo", rematou o capitão dos encarnados.Já à TVI 24, o capitão do Benfica reforçou a ideia de que a estratégia das águias resultou "na perfeição", lamentando apenas a forma como não conseguiram segurar "o ímpeto ofensivo" dos alemães. "Podíamos ter feito melhor com bola, guardá-la mais e não a guardar tão rapidamente a eles. Fica o que fizemos de bom. Ficamos com um sabor amargo de não poder ganhar nos minutos finais, concedendo o empate. Fizemos muita coisa bem feita", reforçou.Quanto ao encontro que resta, diante do Zenit São Petersburgo, André Almeida opta por olhar para o que está imediatamente a seguir, o jogo da Liga NOS. "A exigência do Benfica é olhar já para o próximo jogo com o Maritimo e conquistar os 3 pontos. Quando chegar o Zenit, há que lutar pela vitoria também."