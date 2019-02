André Almeida: «Soubemos controlar grande parte do jogo»

Pese embora o empate sem golos diante do Galatasaray , que mesmo assim permitiu o apuramento para os 'oitavos' da Liga Europa, André Almeida considerou que o Benfica fez uma "excelente partida" frente aos turcos, mesmo que a formação contrária tenha estado por cima em alguns momentos."O Benfica fez uma excelente partida hoje, como já tinha feito na semana passada. Soubemos controlar grande parte do jogo e a passagem é justa. Estávamos a jogar contra um adversário de qualidade. É normal terem ascendente nalguma parte do jogo. Nós tivemos as nossas oportunidades para fazer o golo e conseguimos o apuramento.""O Benfica está focado jogo a jogo. Há que recuperar o mais rápido possível para o jogo com o Chaves. Quero é que haja muitos jogos e dar o melhor por este clube a chegar o mais longe possível em todas as competições""Claro que não. Há muita gente para jogar e todos têm dado um contributo excelente e assim será até ao fim da época""São jogadores de qualidade, têm provado dentro de campo. De certeza que serão mais alguns para ajudar."