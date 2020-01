André Almeida: «Tive de me adaptar a jogar a lateral, ganhei umas coisas e perdi outras»

André Almeida deu uma entrevista à plataforma Benfica Play este domingo e abordou o ingresso no Benfica após o empréstimo à União de Leiria, em 2011/12, mas também a importância de transportar a braçadeira de capitão das águias.





Foi complicado porque eu jogava numa posição diferente. Tive de me adaptar a jogar a lateral. Aprendi muita coisa nova e perdi outras características que tinha. Acima de tudo liguei-me ao conselho do meu pai: ‘Tu estás aqui para ajudar a equipa, para ajudar o clube, para ajudar a ser mais um a acrescentar’. Se a forma de eu acrescentar era jogar ali, tinha de agarrar a oportunidade que estavam a dar-me. Este não é, de todo, um clube qualquer. Tinha de agarrar a oportunidade onde quer que fosse. Se fosse a médio era a médio, se fosse a defesa-esquerdo seria, se fosse a central seria a central, se fosse a lateral-direito era a lateral-direito. Partiu muito por aí. Graças a Deus estou a construir uma historia bonita no clube.Todos somos um bocadinho capitães dentro do campo mas ao teres a braçadeira contigo, tens de passar uma mensagem aos teus companheiros de solidariedade, de competitividade, de entrega, de garra. Aquilo que é o clube. Há que dar tudo para vencer. Não quer dizer que venças sempre mas tens de passar essa mensagem para o grupo e adeptos. Estás ali para dar tudo pelo símbolo que trazes ao peito. Penso que pelo menos tenho essa competência.