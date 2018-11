André Almeida: «Vamos saber dar a volta por cima»

Titular no lado direito da defesa na derrota diante do Bayern Munique , André Almeida admitiu que o golo sofrido bem cedo acabou por fazer ruir a estratégia que Rui Vitória tinha planeada para o encontro da Alemanha. Ainda assim, e quando questionado sobre o desempenho defensivo das águias, o internacional português deixa claro que o desaire foi do coletivo e não do setor defensivo em particular."Entrámos bem no jogo, mas sofremos um golo cedo que nos tirou a estratégia que tínhamos para o jogo. Agora há que levantar a cabeça. Temos um jogo muito importante no sábado, com o Feirense, e agora é dar a volta por cima""Não se trata da defesa, mas sim do coletivo. São momentos que acontecem e estamos a falar de jogadores de grande qualidade, que de um momento para o outro podem resolver. Mas vamos saber dar a volta por cima""Quando os resultados não aparecem e perdemos, nós jogadores ficamos insatisfeitos. É aceitável que se sintam assim, pois nós também o sentimos. Quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos. E vamos voltar a ganhar"