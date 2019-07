André Almeida voltou a trabalhar condicionado

Baixa certa para o duelo de sábado diante do Chivas, André Almeida voltou esta sexta-feira a efetuar trabalho condicionado à fratura de stress na tíbia direita que contraiu no final da temporada passada. Para lá do internacional português, de notar que Gabriel acusou um desconforto e também não treinou nos relvados da Universidade de Stanford, na Califórnia, ao passo que Tiago Dantas e Conti fizeram apenas trabalho de ginásio depois do aquecimento.