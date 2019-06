André Carrillo com mercado em França

Com a continuidade no Al Hilal em dúvida em face do processo eleitoral que decorre, André Carrillo segue sem ter o seu futuro definido, mas ao que parece interessados no seu concurso não faltam. Quem o diz é o empresário Elio Casareto, que à imprensa peruana falou da situação de La Culebra e adiantou a existência de emblemas franceses interessados no dianteiro de 27 anos.





"De momento o Al-Hilal está num processo de eleições na sua direção, pois neste momento está a ser privatizado. Um dos candidatos à presidência mostrou-se interessado, mas por agora o Carrillo tem contrato com o Benfica", disse o agente do extremo, que para lá de citar o interesse vindo de França se mostrou interessado também em levar o seu jogador para a Premier League. "Interessa sempre", atirou o empresário.Lembre-se que o Al Hilal tem uma cláusula de opção fixada nos 15 milhões de euros, a qual terá de exercer até final do mês.