André Carrillo deverá continuar no Al Hilal

André Carrillo deverá seguir no Al Hilal na próxima época, mas neste caso com o emblema árabe a prolongar o empréstimo. Segundo adiantou ontem a Al Jazeera, os responsáveis do clube saudita estão em negociações muito adiantadas com os encarnados, tendo praticamente selada esta renovação da cedência por mais um ano. De resto, a imprensa peruana também foi neste sentido, dando conta de que o acordo por esta altura já é quase uma realidade e o extremo, de 28 anos, irá então estender a presença fora da Luz a título provisório, mas mantendo o Al Hilal um direito de preferência para a compra a título definitivo.

De acordo com o referido canal televisivo árabe, esta foi a solução encontrada pelas partes, depois de o Benfica ter apontado a valores que o Al Hilal não poderia suportar neste momento. O finalista vencido da Copa América tem contrato na Luz até 2021.