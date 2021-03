André Cruz: «Recomendar um brasileiro? O Everton... mas o Benfica já o agarrou»

André Cruz foi desafiado a sugerir um talento brasileiro para o campeonato italiano, onde o antigo central do Sporting jogou durante cinco temporadas. Começou por apontar um ex-Grémio, contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros.





"Gosto do Everton 'Cebolinha' mas o Benfica já o agarrou e já não é uma criança. O Palmeiras tem um belo médio-centro canhoto, o Patrick de Paula, de 21 anos. Há o Kaio Jorge, nascido em 2002, avançado da seleção sub-20. O Santos encontrou outra jóia", reiterou em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.André Cruz, de 52 anos, jogou pelo AC Milan, Nápoles e Torino e abordou as dificuldades dos emblemas da Série A. "Muitas vezes os clubes italianos têm de lidar com uma série de intermediários, antes de colocar as mãos num jogador. E os custos aumentam. Por isso, talvez eles procurem o mesmo tipo de jogador na Argentina ou noutro outro lugar", apontou o ex-internacional brasileiro.