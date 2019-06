André Ferreira e Anthony Carter deixam Benfica

O Benfica anunciou esta sexta-feira as saídas do guarda-redes André Ferreira e do avançado Anthony Carter.





Segundo informa o clube da Luz, depois de dois períodos de cedência - representou o Leixões em 2017/18 e o Aves na época passada -, o guarda-redes de 23 anos transfere-se para o Santa Clara.Já o avançado Anthony Carter, que na última época representou a equipa das águias sub-23, tendo na temporada anterior alinhado pela equipa B do Benfica, ruma ao Ac. Viseu, da 2.ª Liga.