André Gomes vale 367 mil euros ao Benfica

André Gomes foi ontem oficializado como reforço do Everton de Marco Silva por 22 milhões de libras, ou seja, cerca de 24,5 milhões de euros. Assim sendo, o internacional português vai render mais 367 mil euros aos cofres do Benfica face ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Recorde-se que o médio de 25 anos estava emprestado aos toffees na última temporada pelo Barcelona, realizando 29 presenças oficiais e tendo ainda apontado um golo.

O campeão europeu por Portugal em 2016 deixou o campeonato luso ainda em 2014, depois de se sagrar campeão pelos encarnados. Rumou ao Valencia num duplo negócio entre a formação che e as águias: André Gomes rendeu 15 milhões de euros ao Benfica ao passo que Rodrigo chegou aos 30 milhões.

Com a mudança de Gomes para Barcelona, a SAD encarnada amealhou mais cinco milhões de euros fruto dos 25% da mais-valia contemplada no negócio com o Valencia. O FC Porto, primeiro clube de André Gomes, também não fica a perder: os dragões somam 183 mil euros pelos direitos de formação do jogador.