André Horta exultou ontem com o triunfo (1-0) do Los Angeles FC no reduto do Seattle Sounders, no arranque da MLS. "Vamos LAFC! Boa. Ganharam mais um adepto", escreveu, no Instagram, o médio que está emprestado pelo Benfica ao Sp. Braga.

A transferência de André Horta, de 21 anos, para o clube californiano está em aberto. O LAFC tentou garantir a contratação do jogador já para o início da liga dos Estados Unidos, acenando com uma proposta de 6 milhões de euros, mais 4 milhões em objetivos. No entanto, como o nosso jornal adiantou, o líder bracarense, António Salvador, tem sido inflexível, não abrindo mão do jogador.

Continuar a ler