André Ventura e a detenção de Vieira: «As suspeitas são graves»

André Ventura, conhecido adepto do Benfica e líder do partido 'Chega', falou sobre a detenção de Luís Filipe Vieira e fez votos para que o processo seja rápido. O deputado reconheceu que "as suspeitas são graves", pelo que espera que "o tribunal possa dizer o que está em causa e que decisões tomará."





"O que peço para este caso é o mesmo que para os outros. Justiça tem de ser rápida, eficaz e transparente. Não pode haver nomes, cargos nem figuras. Estou aqui como representante do Chega e dos portugueses e e é isso que eles querem. São crimes que lesaram Portugal e os contribuinetes e espero que a justiça seja rápida e transparente", explicou."Penso que temos condições para a justiça ser feita, independentemente de ser o presidente do Benfica. É isso que os portugueses têm de exigir. Tem impacto social, desportivo e nacional sigificativo. Reforço o que tenho pedido em outros casos: que haja muita firmeza. As suspeitas são graves, não interessam as opiniões de cada um, espero que tribunal possa, até publicamente, dizer o que está em causa e que decisões tomará", acrescentou.