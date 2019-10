André Ventura nega acusações de instrumentalização do Benfica

André Ventura respondeu a todos aqueles que nos últimos dias têm pedido para o Benfica se demarcar do deputado eleito, por este ter instrumentalizado o Benfica para obter ganhos políticos. O líder do partido Chega nega este cenário e garante nunca ter utilizado "o nome do Benfica na campanha", nem assistido "a qualquer jogo".

"Nunca na vida falei com Luís Filipe Vieira sobre política. Eu já era comentador televisivo antes de ser político, primeiro na área da Justiça, depois no futebol, mas foi a CM TV que me convidou pelas qualidades que acredito que tenho como comentador. Não foi o Benfica que me colocou aqui", assinalou .

O político abordou esta situação no programa ‘Pé em riste’ da CM TV, onde frisou estar a ser alvo de um ataque. "Estes adeptos não estão preocupados com o Benfica, querem é prejudicar-me politicamente", vincou.