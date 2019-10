André Ventura: «Nunca usei o nome do Benfica nem assisti a jogos durante a campanha»

André Ventura já reagiu à carta aberta que um grupo de adeptos do Benfica dirigiu à direção presidida por Luís Filipe Vieira para pôr fim à "instrumentalização política" do clube pelo partido Chega. "Lamento que continuem que continuem a chamar o Benfica para esta questão. Sempre separei política do futebol. Nunca usei o nome do Benfica, nem assisti a qualquer o jogo durante a campanha. Saúdo a posição do Benfica em não fazer comentários e remetendo para os estatutos", referiu aO líder do Chega prosseguiu: "Quanto ao conteúdo da carta, não me afeta. Trata-se de um exercício de liberdade de cidadãos e um político tem de estar sujeito à crítica. Sinto é quando me acusam de ser xenófobo e racista, coisa que não sou."André Ventura acrescentou que ainda não decidiu que se vai passar apenas a exercer as funções de deputado."A atividade de deputado não é impeditiva de continuar as ser comentador televisivo, até porque a presença é noturna. Mas é uma questão que tenho de avaliar com a CMTV e o seu dirertor-geral, não depende só de mim", referiu,