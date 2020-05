Andrés Sanchez: «Pedrinho só será pago em julho»

Pedrinho aguarda por agora a ordem para viajar para Portugal já que face à pandemia do novo coronavírus não irá jogar mais pelo Corinthians. Face à covid-19, as receitas do Timão receberam um rombo mas o presidente do emblema brasileiro garantiu que a transferência do avançado para o Benfica vai ajudar a resolver a situação.





"Com a venda do Pedrinho, teremos superávite. Vamos esperar que entre o dinheiro para ver como tudo vai ficar, pagar contas e fazer o clube render. O Corinthians não é só pagar contas, há um monte de coisas para se fazer, só não vamos contratar jogadores", explicou Andrés Sanchez à Rádio Bandeirantes, abrindo a possibilidade de o emblema brasileiro até vir a ganhar dinheiro face à variação do câmbio relativamente ao jogador que será transferido por 20 milhões de euros."Só vai aumentar quando recebermos o dinheiro. Não dá para ter certezas [se aumentou o valor do câmbio]. Ele só será pago em julho. Se o euro ainda estiver assim, o valor irá registar uma subida em relação à época da venda. É o câmbio do dia que conta", explicou o dirigente do Corinthians.